Путин раскрыл причину, по которой Россия выдвинула инициативы по безопасности

Россия выдвинула инициативы по безопасности, так как не хочет войны. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли война.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.

Путин отмечал, что в предложениях РФ по гарантиям безопасности, которые были направлены в Североатлантический альянс и Соединенные Штаты, «нет ни одного пункта», который российская сторона «считает неисполнимым».

США и НАТО отказались подписать предложенные Россией проекты, заявив, что «не могут пойти на компромиссы».