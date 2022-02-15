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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД ФРГ заявили о мнении ЕС по разрешению конфликта вокруг Украины

Глава МИД ФРГ Бербок: в ЕС едины, что необходимо мирно разрешить конфликт вокруг Украины

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Руководитель Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в Евросоюзе едины в том, что нужно приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликт вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотя сегодня я географически нахожусь на юге Европы, мы едины в Европе – на севере, юге, востоке и западе – на сто процентов в том, что мы должны приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликт», — рассказала Бербок.

Она добавила, что вопрос введения превентивных санкций против России в данный момент не стоит на повестке дня.

По словам главы МИД ФРГ, в ЕС готовы ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины и готовы отреагировать на действия Москвы жесткими мерами.

Ранее Бербок на фоне сообщений об отзыве рядом стран наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на востоке Украины заявила о необходимости обеспечить работу миссии, она играет ключевую роль в деэскалации.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал глубокую обеспокоенность сообщениями о возможном военном конфликте в Европе.

Генсек ООН призвал решать вопросы по украинской тематике в рамках дипломатии, подчеркнув, что нужно продолжать работу в этом направлении. Так, отметил Гуттериш, он уже провел переговоры с главами МИД России и Украины и ясно выразил, что «альтернативы дипломатии нет».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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