В Германии нашли человека на роль посредника между Москвой и Киевом

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В бундестаге Германии предложили Меркель на роль посредника между РФ и Украиной

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Wolfgang Rattay/Reuters

Сопредседатель фракции Левой партии в немецком бундестаге Дитмар Барч считает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель должна выступить посредником в ситуации с кризисом на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на медиагруппу Funke.

«Она у обеих сторон конфликта обладает авторитетом, необходимым для того, чтобы успокоить ситуацию», — подчеркнул Барч.

Как утверждает политик, правительство канцлера Олафа Шольца сейчас не играет той посреднической роли, которую выполняла Меркель, находясь на посту.

В результате Барч предложил действующим властям страны делегировать данные полномочия в посредничестве Меркель. По его словам, «совместно с Францией стоит определить экс-канцлера Германии в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной».

В настоящий момент реакции на данное предложение со стороны Меркель не поступало.

Меркель занимала пост канцлера 16 лет — с 2005 по 2021 год.

История с якобы «российским вторжением» на Украину раскручивается на Западе с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины не верит, что Москва будет атаковать Киев.

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