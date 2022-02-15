В МИД рассказали про реакцию России на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявила, что ответ на предложение США и НАТО по гарантиям безопасности почти готов.

«Во-первых, самое главное, была озвучена в сжатом виде, но вся хронология событий, а во-вторых, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. <…> [Подготовка ответа — «Газета.Ru»] уже находится на завершающей стадии», — заявила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин оценил российский ответ по гарантиям безопасности.

На прошедшей в понедельник, 14 февраля, встрече Путина с главами МИД и Министерства обороны, Сергей Лавров сообщил, что российский ответ занял десять страниц. Он отметил, что в тексте содержится предупреждение Западу о недопустимости бесконечного затягивания обсуждения вопроса о гарантиях безопасности. Шанс договориться с Западом есть всегда, добавил он, и РФ планирует наращивать активность этих переговоров.