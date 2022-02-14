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Токио согласует с США потенциальные санкции против России

Токио согласует конкретное содержание возможных санкций против России с США и Европой

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство согласовывает детали возможных санкций против России с США и крупными европейскими странами, сообщает агентство Kyodo.

По информации источника в правительстве, в число возможных санкций, которые готовит Япония, войдут экспортные ограничения на высокотехнологичные товары и замораживание активов «лиц, связанных с Россией».

14 февраля министры финансов «большой семерки» (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) предупредили о «масштабных и немедленных последствиях» для России, если она вторгнется в Украину. Они указали, что «наращивание военной мощи России у границ Украины является причиной серьезной озабоченности» и их страны выражают решимость «защищать суверенитет, территориальную целостность, экономическую и финансовую стабильность Украины».

В начале февраля США призвали Японию рассмотреть вопрос санкций в случае «вторжения» России на Украину. Утверждалось, что Япония отложила этот вопрос, опасаясь возможных последствий для отношений с Россией, так как она заинтересована в разрешении давнего территориального спора из-за Южных Курил.

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