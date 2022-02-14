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Мигранты попытались прорвать латвийско-белорусскую границу

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Государственная пограничная служба Латвии предотвратила несколько попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. С 11 по 13 февраля незаконно пресечь границу попытались 113 человек.

Всех задержанных отправили в обратном направлении.

В ведомстве отметили, что с момента введения чрезвычайного положения на границе, власти позволили 124 беженцам перейти границу из гуманитарных соображений. Всего же с 10 августа 2021 было задержано 6028 человек при попытке незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что Литва сорвала строительство забора на границе Латвии и Белоруссии. Поставки колючей проволоки для временного забора на латвийско-белорусской границе, который решили возвести из-за наплыва нелегальных мигрантов, задержались, так как зарезервированный для Латвии материал купила соседняя Литва.

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