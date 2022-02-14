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Бывший шпион назвал самое уязвимое место американцев

Бывший кубинский шпион Альварадо рассказал, что американцы не умеют различать правду и ложь

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Depositphotos

Агент государственной безопасности Кубы Перси Альварадо, работавший в США до 1998 года, рассказал в интервью «Украине.ру», что самым уязвимым местом американцев является их неумение распознавать где правда, а где ложь.

«Я считаю, что американцы — великий народ, у которого есть «ахиллесова пята» — они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи. К сожалению, основная масса американского населения не способна понять, где находится правда», — сказал экс-шпион.

Он также рассказал, что по возвращении на Кубу стал скучать по своим соотечественникам, оставшимся в Соединенных Штатах из-за экономических причин. Сейчас Альварадо испытывает ностальгию по американским блюдам, таким как бифштекс и устрицы.

Ранее в США заявили о потере статуса мирового гегемона страны и усилении России.

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