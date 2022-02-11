Байден планирует созвониться с Путиным

Президент США Джо Байден намерен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее агентство Reuters написало со ссылкой на источники в администрации американского президента о совещании Байдена с советниками, на котором говорилось о приближении напряженности между Россией и Украиной к критической точке.

В Белом доме, в частности, обеспокоены ужесточением риторики со стороны Москвы, выходом в Черное море шести кораблей ВМФ России и переброске дополнительной российской военной техники в Белоруссию, отметили собеседники агентства.