Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Спортивный арбитражный суд принял апелляции МОК и WADA на решение РУСАДА... 20:39
Сенатор Джабаров считает, что Россия не должна реагировать на «хамские требования»... 20:37
В США заявили, что Россия готовит «ограниченное» вторжение... 20:28
МИД России нашел в украинском ультиматуме «неприемлемую терминологию» 20:24
Результаты соревнований Олимпиады 11 февраля 20:21
В Госдепе сообщили о «близости» США и Европы к согласованию... 20:18
В США испугались проблем с поставками из России материалов... 20:15
Австрийские предприниматели призвали одобрить «Спутник V» 19:56
В РУСАДА объяснили задержку с проверкой допинг-пробы Валиевой 19:54
Фото Ким Кардашьян оказалось на рекламе салона африканских косичек 19:54

США отправили на Украину 15 самолетов с военной помощью

Посольство США : Вашингтон отправил Киеву уже 15 самолетов с военной помощью

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
@oleksiireznikov/Twitter

Посольство США в Киеве сообщило, что Соединенные штаты отправили на Украину уже 15 самолетов военной помощи. Об этом сообщается на странице дипведомства в Facebook.

В сообщении говорится, что США планируют поставить Украине еще около 90 тонн боеприпасов, систем Javelin и оборонной помощи ВСУ, которые одобрил президент Джо Байден.

«Теперь, как всегда, мы стоим с Украиной перед лицом агрессии России», — заявили в американском посольстве.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что Запад на сегодняшний момент предоставил Киеву военную помощь общей стоимостью $1,5 млрд.

Украинские власти активно закупают списанное иностранное оружие, а также получают военную помощь от стран Запада. НАТО уже несколько лет отправляет военных инструкторов для помощи ВСУ. 6 февраля газета The Mirror сообщила об отправке более 100 бойцов британского спецназа на Украину для обучения украинских военных. Недавно своих солдат туда также отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств. США и НАТО отправили на Украину несколько партий оружия — 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть