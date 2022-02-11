США отправили на Украину 15 самолетов с военной помощью

Посольство США в Киеве сообщило, что Соединенные штаты отправили на Украину уже 15 самолетов военной помощи. Об этом сообщается на странице дипведомства в Facebook.

В сообщении говорится, что США планируют поставить Украине еще около 90 тонн боеприпасов, систем Javelin и оборонной помощи ВСУ, которые одобрил президент Джо Байден.

«Теперь, как всегда, мы стоим с Украиной перед лицом агрессии России», — заявили в американском посольстве.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что Запад на сегодняшний момент предоставил Киеву военную помощь общей стоимостью $1,5 млрд.

Украинские власти активно закупают списанное иностранное оружие, а также получают военную помощь от стран Запада. НАТО уже несколько лет отправляет военных инструкторов для помощи ВСУ. 6 февраля газета The Mirror сообщила об отправке более 100 бойцов британского спецназа на Украину для обучения украинских военных. Недавно своих солдат туда также отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств. США и НАТО отправили на Украину несколько партий оружия — 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.