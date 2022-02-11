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Во Франции оценили «нормандскую встречу» в Германии

МИД Франции: «нормандская встреча» в ФРГ подтвердила общее стремление выполнить Минские соглашения

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Во французском МИД прокомментировали прошедшее в Берлине заседание политсоветников лидеров стран «нормандской четверки», задача которой — урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Политсоветники «нормандского формата», которые собрались вчера в Берлине, продолжили обсуждение имплементации Минских договоренностей, в частности ее политических, гуманитарных аспектов и аспектов безопасности. Даже если дискуссии были долгими и трудными, они подтвердили общее стремление к выполнению Минских соглашений», — сказал представитель внешнеполитического ведомства Франции.

Ранее по поводу встречи высказался замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, переговоры были безрезультатными, но это тоже результат, так как теперь стало ясно, чего стоят заявления партнеров по нормандскому формату. Козак отметил, что Киев саботирует выполнение достигнутых в рамках «нормадского формата» договоренностей в течение восьми лет.

«Нормандская четверка» появилась в июне 2014 года, в ее состав входят Германия, Россия, Франция и Украина.

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