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Порошенко пожаловался на ограничения политической деятельности

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Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко в суде сделал заявление, что власти Украины продолжают ограничивать его политическую деятельность. В частности речь идет о поездках за границу, а также о перемещении по территории страны. Трансляцию вел телеканал «Прямой».

«Они (власть – прим. ред.) продолжают ограничивать мою политическую деятельность с точки зрения работы по стране и выезда за границу», — сказал Порошенко.

Кроме того, Киевский апелляционный суд принял решение оставить в силе меру пресечения, хотя прокуратура настаивала на аресте с возможностью внесения залога в размере около $35,7 млн, а защита — на отмене личного обязательства.

«Это не победа, но точно и не поражение. Это бой, где мы отстояли свои позиции. Мы не пошли в наступление, но мы и не сдали ни одного сантиметра наших позиций», — прокомментировал ситуацию политик.

Дело против себя экс-президент назвал «юридическим трэшем» и отметил, что следствие тактически затягивает расследование. Также он заявил, что будет требовать психиатрической экспертизы прокуроров.

19 января суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Также его обязали сдать паспорта для выезда за границу. Следователи инкриминируют ему госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Порошенко также ответил на предложение о политическом убежище со стороны России.

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