Медведев обратил внимание на рост притока мигрантов в Россию в 2021 году

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приток мигрантов в Россию в 2021 году вырос по сравнению с 2020-м на треть, передает ТАСС.

По его словам, отчасти это связано со спадом в ряде стран противоэпидемиологических мер. Медведев отметил, что ежегодно в РФ приезжает несколько миллионов иностранных граждан. Согласно данным МВД, на сегодняшний день в стране «численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек», причем в основном это выходцы из стран Центральной Азии, группы «весьма неоднородные, со своей спецификой, зачастую состоящие в конфликтах», указал зампредседателя Совбеза.

Он обратил внимание, что в местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов — «своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям» и игнорируют российские законы». Без должного контроля они становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности», подчеркнул Медведев.

В связи с этим политик призвал усилить контроль за ситуацией в таких жилых микрорайонах и поселениях и продолжать вести профилактическую работу.

10 февраля Медведев был назначен главой новой межведомственной комиссии Совета Безопасности по миграционной политике, которая будет анализировать миграционную ситуацию в стране, выявлять внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, готовить предложения и рекомендации Совбезу в сфере миграции, а также участвовать в разработке и реализации стратегического планирования.