Лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла назвал присоединение Крыма к России фактом. Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

«Это факт, к которому мы уже в определенной степени должны привыкнуть, так как Россия, разумеется, не отдаст Крым», — сказал политик.

Он напомнил, что на крымском полуострове было проведено голосование, и его жители выбрали воссоединение с Россией. В то же время Крупалла назвал эту ситуацию «аннексией».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что

Россия якобы годами тщательно готовилась к «захвату» Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей.