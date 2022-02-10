Глава МИД Британии Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, отвечая на вопрос российского коллеги Сергея Лаврова, заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, Лавров заявил, что российские военные не провоцируют конфликт на границе Украины, так как проводят учения на своей территории. Трасс ответила, что войска должны быть отведены от границы Украины.

После этого Лавров обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— после короткой паузы ответила Трасс.

Посол Великобритании в России Дебора Боннерт вмешалась с диалог и объяснила Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя переговоры с главой МИД Британии Лиз Трасс, назвал их «разговором немого с глухим».