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«Страна»: в мэрии Киева не стали связывать снижение пробок с «вторжением» РФ

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РИА «Новости»

В мэрии Киева зафиксировали снижение количества автомобилей на дорогах и уровня пробок в украинской столице, пишет «Страна.ua». По информации издания, в администрации города это связывают с ростом цен на топливо и переходом части учебных заведений на дистанционный формат обучения в условиях ухудшения эпидемической ситуации.

Как отмечает «Страна.ua», снижение пробок в Киеве наблюдается еще с января, что некоторые жители связывали с отъездом части людей из города на фоне информации о возможном «вторжении» России на Украину. Издание подчеркивает, что в мэрии украинской столицы, судя по всему, этот вариант не рассматривают.

При этом, по последним данным, средний размер временных задержек в часы пик в Киеве упал до уровня 35–75%, хотя еще год назад этот показатель составлял около 85–110%.

Ранее сообщалось, что CNN посоветовал России «не вторгаться» на Украину из-за погоды.

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