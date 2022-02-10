Американский политик разоблачила ложь Вашингтона об Украине

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Конгрессвумен Габбард: на Украине нет демократии, поскольку попрана свобода слова

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Член Палаты представителей конгресса США от Гавайев, член Демократической партии США Тулси Габбард опубликовала в Twitter видео, на котором рассказала о лжи «мэйнстримных СМИ» и «представителей партии войны», уверяющих в необходимости защищать Украину.

«Вы слышите, что милитаристы убеждают нас в необходимости защищать Украину, потому что это «демократия». Но они лгут. Украина вообще-то не демократия», — сказала конгрессвумен.

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский «закрыл три телеканала», которые критиковали его политику. Также он посадил в тюрьму руководителя оппозиционной партии (подразумевая Виктора Медведчука и ОПЗЖ), который на президентских выборах занял второе место.

По словам Габбард, в таких же вещах обвиняют президента России Владимира Путина. Но в случае с Украиной, подчеркивает она, все меры были осуществлены при поддержке США.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден созвонится с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, ЕС и НАТО для обсуждения ситуации на Украине.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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