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Axios: Трампа обвинили в спуске документов в унитаз Белого дома

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Eduardo Munoz/Reuters

Сотрудники Белого дома считают, что бывший президент США Дональд Трамп периодически смывал важные документы в унитаз своей резиденции, передает Axios со ссылкой на выдержки из книги Confidence Man («Мошенник») журналиста The New York Times Мэгги Хаберман.

По информации издания, новости о смыве документов в туалете Белого дома появились после того, как национальное управление архивов и документаций попросило Минюст США изучить то, как Трамп обращался с документацией администрации президента. Ряд СМИ утверждают, что бывший руководитель государства часто рвал и выкидывал важные бумаги, тем самым нарушая законы, касающиеся обращения с правительственными документами.

Более того, представители национального управления архивов обнаружили ряд секретных материалов в частной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, в том числе часть личной переписки экс-президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее сообщалось, что Трампа раскритиковали за вывоз «любовных писем» от Ким Чен Ына из Белого дома.

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