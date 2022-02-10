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Znak: Жириновский не может дышать самостоятельно

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подключен к аппарату ИВЛ, сообщает Znak.com со ссылкой на источники. По информации издания, врачи отключили политика от назальной канюли, поскольку он больше не мог дышать самостоятельно.

«Состояние пока не улучшается, вчера мог дышать, сегодня [сам] не может», — заявил один из источников.

Как отмечает Znak.com, Жириновского не стали сразу подключать к ИВЛ, поскольку врачи опасались того, что впоследствии снять политика с аппарата уже не получится.

Информация о госпитализации лидера ЛДПР появилась 9 февраля. По данным различных СМИ, политик находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких Жириновского варьируются от 30 до 75%. При этом в партии утверждают, что политик чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что в Кремле пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления.

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