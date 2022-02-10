Глава британского МИД отказалась игнорировать войска РФ около Украины

Глава Форин-офиса Элизабет Трасс во время беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о невозможности Лондона оставаться в стороне и не замечать «наращивание войск ВС РФ на границе с Украиной», сообщает РИА «Новости».

«Реальность такова, что мы не можем игнорировать наращивание более 100 тыс. военных на границе с Украиной, в попытке подорвать суверенитет Украины и территориальную целостность. Война на Украине будет катастрофична для россиян и украинцев и европейской безопасности», — объяснила Трасс.

По словам министра, существует ненасильственный способ преодоления всех разногласий, к которому она и хотела бы призвать российские власти.

«Есть альтернативный путь — путь дипломатии, который поможет избежать конфликта и кровопролития. <...> Как член Совета безопасности, я здесь, чтобы призвать Россию следовать этому пути», — сказала Трасс.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Великобритания не намерена искать что-либо для налаживания отношений с РФ во время поездки главы МИД королевства Лиз Трасс.