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Лавров призвал Британию к равноправному диалогу с Россией

Глава МИД РФ Лавров: если Британия хочет улучшить отношения, Россия ответит взаимностью

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Если визит министров обороны и иностранных дел Британии в Россию нацелен на улучшение отношений, то Москва готова ответить взаимностью, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Элизабет Трасс. Его слова приводит РИА «Новости».

«Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что улучшить отношения можно только путем равноправного и взаимоуважительного диалога сторон.

Ранее в правительстве Великобритании заявили, что Соединенное Королевство готово работать над дипломатическим продвижением вперед с Россией.

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