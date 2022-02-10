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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США рассматривают санкции против РФ из-за «кибератак» на Украину

Politico: сенат США рассматривает новые санкции против России из-за «кибератак» на Украину

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J. Scott Applewhite/AP

Комитет сената Соединенных Штатов по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении РФ за якобы кибератаки Москвы против Украины. Об этом сообщает Politico.

«Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», — утверждает член Международного комитета сената США Крис Мерфи.

По данным издания, часть представителей сената настаивают на включении санкций за якобы кибератаки в более широкий законопроект, предусматривающий меры против России, если та «вторгнется» на Украину.

Санкции за российские кибератаки являются «одним из вопросов, который находится на рассмотрении», заявил председатель сената по международным отношениям Боб Менендес.

Ранее стало известно, что Конгресс США не успел рассмотреть законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз и США могут «в любой момент» ввести санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины.

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