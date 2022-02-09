В США не исключили использование войск при эвакуации американцев с Украины

Для эвакуации граждан США с Украины могут привлечь американские войска, но направлять их на украинскую территорию не будут. Подобное заявление в ходе регулярного брифинга для журналистов сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Я не могу исключать, что эти солдаты могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации с другой стороны этой границы. Конечно, они будут к этому готовы», — сказал он.

По словам Кирби, для решения подобных задач подготовлены военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые размещены в Польше. Представитель Пентагона подчеркнул, что вывоз американских граждан с Украины не предполагается, призвав их покинуть страну гражданскими авиарейсами.

24 января Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Как пояснила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, персонал эвакуировали в качестве «меры предосторожности».