МИД Украины прокомментировал встречу Макрона с Зеленским в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон не привез в Киев конкретных предложений и ничего не навязывал на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС.

По его словам, стороны также не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины.

«Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», — сказал он.

8 февраля Макрон посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров французский лидер заявил, что Зеленский готов выполнять минские соглашения.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Год спустя были созданы вторые минские соглашения. Их утвердили Россия, Украина, Германия и Франция.