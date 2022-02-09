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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Бывший посол США в РФ заявил об отсутствии у Украины права вступить в НАТО

Бывший посол США в России Макфол: НАТО не обязан принимать Украину

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Украина не обладает правом вступить в НАТО. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал бывший посол США в России Майкл Макфол.

По его словам, членство в организации необходимо заработать, а также получить согласие всех стран–участниц НАТО.

«Конечно, Украина может вступить в НАТО. Но у нее нет такого «права». Необходимо согласие всех членов Альянса», — отметил Макфол.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что Альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав. Он напомнил, что альянс выражает поддержку Киеву, однако в каких-либо военных действиях на территории Украины участие принимать не планирует. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь поддержал идею пригласить Украину и Грузию на саммит НАТО, который пройдет в Мадриде 29–30 июня.

В 2008 году Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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