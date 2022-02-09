Daily Mail: Макрон озвучил Путину предложения, которые не были обсуждены с США и НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным сделал ему несколько предложений, которые не были согласованы с НАТО и США. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Отмечается, что французский лидер предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в Североатлантический альянс.

Издание подчеркивает, что Макрон даже не пытался согласовать эти моменты с партнерами по НАТО перед встречей с Путиным, что фактически делает все возможные соглашения бессмысленными.

«Макрон занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», — сказал источник Daily Mail в правительстве Великобритании.

Встреча Макрона с Путиным состоялась 7 февраля, и длилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров была проведена пресс-конференция, после которой политики проговорили еще около 20 минут.

Ранее бывший премьер Франции Эдуар Филипп заявил, что Макрон рискует перед президентским выборами, желая наладить диалог с Россией.