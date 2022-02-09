США готовятся к последствиям украинского кризиса

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что США с союзниками готовятся к «разнообразным сценариям развития событий» из-за украинского кризиса, в том числе массовому исходу беженцев и перебоям в поставках нефти и газа.

При этом она не стала комментировать сообщения СМИ, в частности The Washington Post, о том, что «вторжение» на Украину может вызвать гуманитарный кризис и спровоцировать волну беженцев до 5 млн человек.

Псаки подчеркнула, что США не могут контролировать дальнейшие шаги России, однако могут создать тяжелые последствия для нее в случае эскалации украинского конфликта.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может вторгнуться в любой момент и попытаться «аннексировать Донбасс».

В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников указал, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России.