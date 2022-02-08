В ООН оценили состоявшиеся встречи на высшем уровне по Украине

Официальный представитель генсека Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН приветствует недавние переговоры на высшем уровне в Москве, Киеве, Берлине и Вашингтоне по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем высокий уровень дипломатического взаимодействия, будь это в Москве, Киеве, Берлине и Вашингтоне. Генеральный секретарь (Антониу Гутерриш) ясно (заявил) о необходимости активизации дипломатической деятельности во избежание любого рода эскалации», — рассказал Дюжаррик.

Он подчеркнул, что в ООН рады подобному взаимодействию на высшем уровне.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала достоверными утверждения США о якобы готовящейся провокации России в отношении Украины.

1 февраля на заседании Совбеза ООН произошла «острейшая пикировка» между постпредами России и США, сообщают СМИ. Василий Небензя возмутился из-за слов Линды Томас-Гринфилд о попытках России выставить Украину и Запад агрессорами. Российский представитель также назвал украинские власти «форменными нацистами». Накануне заседание Совбеза по поводу Украины покинул постпред РФ, а его зам назвал происходящее «мегафонной дипломатией».