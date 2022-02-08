Экс-премьер Словакии Пеллегрини: кабмин страны с «тупой силой» пробивает военный договор с США

Экс-премьер Словакии и лидер оппозиционной партии «Голос» Петер Пеллегрини заявил, что правительство страны во главе с премьером Эдуардом Хегером с «тупой силой» пробивает военное соглашение с США, не обращая внимания на настроения общественности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правительственная коалиция во главе с бездарным премьером Эдуардом Хегером с тупой силой пробивает соглашение о военном сотрудничестве с США, не обращая внимания на настроения общественности республики, более половины которой выступает против данного соглашения», — рассказал Пеллегрини.

По его словам, президент Словакии Зузана Чапутова проигнорировала обращение к ней со стороны оппозиционных партий и видных политиков недавнего прошлого, призывавших направить текст соглашения с США для рассмотрения в Конституционном суде.

Ранее США и Словакия подписали соглашение о военном сотрудничестве. Документ дает право американской стороне пользоваться двумя аэродромами, а также закрепляет обещание вложить $100 млн в оборонную инфраструктуру страны.