В Госдуме заявили, что «слабая» Великобритания не может угрожать России

Последние заявления Лондона о возможном наращивании сил в Европе — чистая провокация, сказал «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так депутат прокомментировал слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о готовности Великобритании усилить батальон НАТО в Эстонии и планах по отправке истребителей и кораблей для защиты Юго-Восточной Европы.

«Это чистая провокация. Британские Вооруженные силы и в численности, и по количественному составу вооружений — слабые. Поэтому оказать какое-то существенное влияние или помощь они не могут — все это больше похоже на провокацию. Разговоры о том, что они отправляют 100 человек куда-то, — это лишь часть информационной войны, которая уже давно развязана и в последнее время приобрела какой-то невообразимый характер», — пояснил Чепа.

С точки зрения депутата, если Лондон пойдет на обозначенные Джонсоном шаги, это вряд ли создаст угрозу для России. По его словам, беспокойство в данном случае вызывает отправка войск на Украину.

«Если войска и какие-то действия поставляются на Украину, то это серьезная угроза каким-то неожиданным конфликтом. Сидя на бочке с порохом, играть со спичками очень опасно — что угодно может произойти. Вспомните как развивались революции во многих странах, в том числе на Украине. Вспомните про снайперов, про белый порошок, которым (экс-госсекретарь США Колин) Пауэлл размахивал с трибуны в СБ ООН. И к чему все эти события в итоге привели», — подчеркнул Чепа.

Ранее сообщалось, что Джонсон назвал кризис на Украине крупнейшим наращиванием мощи в Европе.