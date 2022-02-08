В ДНР назвали великодушным предложение Путина дать убежище Порошенко-«преступнику»

Депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко в разговоре с «Газетой.Ru» высказал свое отношение к предложению президента России Владимира Путина предоставить убежище бывшему главе Украины Петру Порошенко.

«Мы бы, конечно, убежище Порошенко не предоставляли. Но у нас к нему свои счеты. Путин же сказал, что он исходит чисто из гуманитарных соображений. Если уж на Украине этот проамериканский цирк дошел до того, что они друг друга поедают, как жаба гадюку… В такой ситуации решение России предоставить убежище Порошенко, — даже противнику, — просто небо и земля в сравнении с другими странами. Ведь те же США просто бросили тысячи людей-союзников, спасаясь из Афганистана. Я лично расцениваю это как триумф российского гуманизма по сравнению с грязной realpolitik, которую практикуют США и их западные союзники. Это великодушие», — сказал Руденко.

Парламентарий добавил, что Порошенко уже был осужден в Донбассе народным трибуналом на пожизненное заключение, и потому был бы арестован при приезде туда.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова главы комитета Народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны Олега Попова, который призвал судить Порошенко за геноцид русского народа в Донбассе.