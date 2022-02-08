Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия опустилась на третье место в медальном зачете ОИ-2022 06:40
Жителя Ямала обвинили в том, что он замуровал шумного соседа в собственной... 06:39
Раскрыт «план Б» Зеленского по Донбассу 06:27
В Москве во вторник потеплеет до 3°C 06:25
В России зафиксировали рост уровня удаленной работы 06:10
Российский флот отработал борьбу с пиратами 06:06
В России у трети заемщиков отсутствует возможность взять у банков кредит 05:59
Мэттьюз обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ 05:52
Британский премьер Джонсон назвал кризис на Украине крупнейшим наращиванием мощи... 05:49
Футболист «Спартака» рассказал о восьмимесячном лечении 05:43

Назван претендент на пост генсека НАТО

la Repubblica: новым главой НАТО станет представитель одной из средиземноморских стран

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Johanna Geron/Reuters

Итальянская газета la Repubblica написала, что новым генеральным секретарем НАТО должен стать представитель одного из государств — членов альянса, расположенных на Средиземном море.

Журналисты апеллируют к негласной ротации и отмечают, что на высший пост в Североатлантическом альянсе не могут претендовать Испания и Португалия, так как их чиновники уже представлены в международных организациях: испанец Жозеп Боррель возглавляет дипломатию Евросоюза, а португалец Антониу Гутерриш — глава ООН.

Газета добавляет, что итальянское правительство пока не определилось со своим кандидатом — его должны утвердить к саммиту НАТО в Мадриде, который запланирован на июнь.

В настоящее время пост генсека НАТО занимает норвежец Йенс Столтенберг. Он стал главой альянса в 2014 году и должен был закончить работу в 2018-м, однако его полномочия продлили до сентября 2022-го.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает сохранить усиленное присутствие в Восточной Европе в долгосрочной перспективе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть