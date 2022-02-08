Назван претендент на пост генсека НАТО

Итальянская газета la Repubblica написала, что новым генеральным секретарем НАТО должен стать представитель одного из государств — членов альянса, расположенных на Средиземном море.

Журналисты апеллируют к негласной ротации и отмечают, что на высший пост в Североатлантическом альянсе не могут претендовать Испания и Португалия, так как их чиновники уже представлены в международных организациях: испанец Жозеп Боррель возглавляет дипломатию Евросоюза, а португалец Антониу Гутерриш — глава ООН.

Газета добавляет, что итальянское правительство пока не определилось со своим кандидатом — его должны утвердить к саммиту НАТО в Мадриде, который запланирован на июнь.

В настоящее время пост генсека НАТО занимает норвежец Йенс Столтенберг. Он стал главой альянса в 2014 году и должен был закончить работу в 2018-м, однако его полномочия продлили до сентября 2022-го.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает сохранить усиленное присутствие в Восточной Европе в долгосрочной перспективе.