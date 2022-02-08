Опубликован план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта

Политические деятели с израильской и палестинской стороны Йоси Бейлин и Хиба Хуссейни предложили новый план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Как сообщает Associated Press, в его рамках предложено создать конфедеративное государство, состоящее из двух энтитетов.

Государство Палестина будет включать в себя Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Сектор Газа. При этом вопрос еврейских поселений на западном берегу планируется решить следующим образом: поселения в приграничных территориях будут под контролем Израиля в обмен на равные территориальные уступки Палестине. Тем же поселенцам, которые проживают вдали от предполагаемой границы, будет предложено либо сменить место жительства, либо получить палестинский вид на жительство. При этом планируется предоставить вид на жительство Израиля такому же количеству палестинцев из числа беженцев.

Предполагается, что Израиль и Палестина будут иметь отдельные правительства, но будут координировать свои действия на высшем уровне по вопросам безопасности, инфраструктуры и другим вопросам.

Правительство Израиля и Палестинская национальная администрация отказались комментировать инициативу. На следующей неделе Бейлин и Хусейни представят свой план заместителю госсекретаря США Венди Шерман и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Ранее Государственный департамент США заявил о своей приверженности мирному плану по решению конфликта Израиля и Палестины путем создания двух государств. На данный момент премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступает против признания независимости Палестины, а часть палестинской территории — Сектор Газа — в настоящий момент контролируется радикальной исламистской организацией ХАМАС.