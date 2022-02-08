Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украина провела испытания модернизированного танка Т-64БВ 20:38
Президент РФС Дюков рассказал, зачем в российском футболе нужен Fan ID 20:32
Проблему мигрантов в России будут решать Бастрыкин с Медведевым 20:30
S&P: Банк России сможет поддержать банки в случае введения санкций из-за Украины 20:26
Саночница Иванова: эта бронзовая медаль мне далась очень тяжело 20:13
США увидели возможности для улучшений в отношениях с Россией 20:10
В ОБСЕ заявили о наивысшем риске войны в Европе 20:06
Посла Белоруссии вызвали в МИД Армении из-за заявления Лукашенко 20:00
В Федерации санного спорта России назвали золотой бронзовую медаль Ивановой... 19:54
В США заявили о готовности продолжить диалог с РФ по гарантиям... 19:50

Опубликован план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта

Политические деятели предложили новый план урегулирования конфликта Израиля и Палестины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Raneen Sawafta/Reuters

Политические деятели с израильской и палестинской стороны Йоси Бейлин и Хиба Хуссейни предложили новый план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Как сообщает Associated Press, в его рамках предложено создать конфедеративное государство, состоящее из двух энтитетов.

Государство Палестина будет включать в себя Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Сектор Газа. При этом вопрос еврейских поселений на западном берегу планируется решить следующим образом: поселения в приграничных территориях будут под контролем Израиля в обмен на равные территориальные уступки Палестине. Тем же поселенцам, которые проживают вдали от предполагаемой границы, будет предложено либо сменить место жительства, либо получить палестинский вид на жительство. При этом планируется предоставить вид на жительство Израиля такому же количеству палестинцев из числа беженцев.

Предполагается, что Израиль и Палестина будут иметь отдельные правительства, но будут координировать свои действия на высшем уровне по вопросам безопасности, инфраструктуры и другим вопросам.

Правительство Израиля и Палестинская национальная администрация отказались комментировать инициативу. На следующей неделе Бейлин и Хусейни представят свой план заместителю госсекретаря США Венди Шерман и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Ранее Государственный департамент США заявил о своей приверженности мирному плану по решению конфликта Израиля и Палестины путем создания двух государств. На данный момент премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступает против признания независимости Палестины, а часть палестинской территории — Сектор Газа — в настоящий момент контролируется радикальной исламистской организацией ХАМАС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть