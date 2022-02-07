Названа причина нерешительности ФРГ в урегулировании украинского кризиса

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Politico: канцлеру ФРГ Шольцу мешает занять четкую позицию по Украине внутренняя политика

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Steffi Loos/Reuters

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу занять четкую позицию по Украине мешает внутренняя политика. Об этом пишет Politico.

«Новое правительство состоит из трех партий, две из которых — левоцентристские социал-демократы Шольца (СДПГ) и «зеленые» министра иностранных дел Анналены Бербок — сталкиваются с разногласиями в своих собственных рядах по поводу того, как вести себя с Россией и поддерживать Украину», — пишет издание.

В статье отмечается, что вопрос возможного введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину вызвал недели внутренних споров.

«Визит Шольца в Вашингтон должен стать проверкой реальности для Германии, которая не может рассчитывать на то, что США навсегда обеспечат безопасность Европы, но должна будет сделать больше сама, чтобы обеспечить стабильность, которая имеет решающее значение для ее роли четвертого по величине государства в мире», — говорится в материале.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2». По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими».

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