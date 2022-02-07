В Кремле прокомментировали документ о финансировании бизнесменами РФ оппозиции Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Белоруссии Александра Лукашенко передать РФ некий документ о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции, сообщает РИА «Новости».

«Мне об этом ничего неизвестно, и когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. Дальше с ним нужно будет ознакомиться, пока мы не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому и рано что-либо говорить», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Ранее Лукашенко заявил о том, что подготовил для президента России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, которые бывают на приемах у российского президента». Он подчеркнул, что готов передать соответствующую информацию своего российскому коллеге, когда из Пекина «вернется брат старший».

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, по завершении которых было объявлено о победе Александра Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, участники народных волнений обвинили власти в фальсификации результатов голосования. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.