Британский депутат не смог вспомнить разговор с Борисом Джонсоном из-за опьянения

Депутат британского парламента Джонни Мерсер не смог вспомнить, о чем говорил накануне с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, из-за количества выпитого. Об этом сообщает The Daily Mail.

О произошедшем 5 февраля рассказала жена парламентария Фелисити в социальных сетях, выложив фотографию ее спящего мужа. По ее словам, британский премьер-министр позвонил депутату сразу после игр в Кубке Англии по футболу и сборной Англии по регби. Она добавила, что ее муж был в настолько неадекватном состоянии, что не может вспомнить, о чем именно был разговор.

Сам Мерсер встал на защиту супруги, которую раскритиковали в сети после ее сообщения.

«Она в этом сумасшедшем путешествии со мной — бывают как взлеты, так и много падений. У нее больше права поднимать меня/премьер-министра/кого угодно на смех, как ей это нравится», — написал он.

Ранее сообщалось, что спикер британской Палаты общин пообещал инициировать расследование в связи с растущими доказательствами употребления кокаина и других запрещенных веществ в парламенте. В частности, следы наркотического вещества были обнаружены в туалетах рядом с личными кабинетами премьер-министра Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Пател.