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Канцлер Германии Шольц назвал тяжелыми переговоры между РФ и США по Украине

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Steffi Loos/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил переговоры между Россией и США по деэскалации на границе РФ и Украины. Об этом он рассказал в интервью для The Washington Post.

По его словам, Германия, США и их союзники много работали для отправки России сигнала о том, что Москва дорого заплатит в случае вмешательства в дела Украины.

«Я действительно ценю то, что делает президент США Джо Байден на двусторонних переговорах между США и РФ. Они очень трудные. Там очень сложная повестка дня. Но то, что он там делает, — это сила и лидерство», — отметил немецкий канцлер.

В этом же интервью Шольц заявил, что Германия готова предпринять все необходимые меры в случае нападения России на Украину.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и Североатлантическим альянсом, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

26 января США и Североатлантический альянс передали России свои письменные ответы на предложенные Кремлем гарантии безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили на пресс-конференциях по итогам передачи документов. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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