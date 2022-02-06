В США заявили, что «Северный поток-2» не будет работать еще несколько месяцев

Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что «Северный поток--2» не будет работать еще несколько месяцев. Об этом он сообщил Fox News.

«Газ по нему сейчас не идет и не будет идти в течение нескольких месяцев. Это в том числе благодаря дипломатии Соединенных Штатов», — сказал он.

Он подчеркнул, что если России вторгнется на Украину, газопровод никогда не будет введен в эксплуатацию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2». Об этом он сообщил телеканалу ARD.

По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими».

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудят другие пути поставок газа в Европу. Об этом он сообщил телеканалу NBC.