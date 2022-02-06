Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В ЕС заявили о росте цен на газ в десять раз 22:24
Свищев о финале ЧЕ по мини-футболу: и здесь играли будто через Дзюбу 22:16
Команда Черчесова проиграла 2 из 3 матчей и потеряла лидерство 22:00
Лукашенко рассказал, что Путин обещал присвоить ему звание полковника 22:00
Названы шесть кожных симптомов «омикрона», которые могут долго не проходить 21:52
Генерал ВСУ пожаловался на дефицит боеприпасов и топлива в украинской армии 21:44
Сборная России уступила в финале ЧЕ по мини-футболу 21:34
Американский политолог заявил о проигрыше США в третьей мировой войне 21:26
В США собрались «защищать демократию» после заявления Путина и Си Цзиньпина 21:25
Чешский хоккеист «Аризоны» объяснил, почему Овечкин является великим 21:17

В США заявили, что «Северный поток-2» не будет работать еще несколько месяцев

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Joshua Roberts/Reuters

Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что «Северный поток--2» не будет работать еще несколько месяцев. Об этом он сообщил Fox News.

«Газ по нему сейчас не идет и не будет идти в течение нескольких месяцев. Это в том числе благодаря дипломатии Соединенных Штатов», — сказал он.

Он подчеркнул, что если России вторгнется на Украину, газопровод никогда не будет введен в эксплуатацию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2». Об этом он сообщил телеканалу ARD.

По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими».

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудят другие пути поставок газа в Европу. Об этом он сообщил телеканалу NBC.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть