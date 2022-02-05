В Германии выступили за любые санкции в случае «вторжения» России на Украину

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в случае гипотетического «вторжения» России на территорию Украины против РФ будут применены любые санкции. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.

«Мыслимы любые санкции, которые годятся для того, чтобы вынудить Россию отступить», — сказал немецкий политик.

По его словам, нет смысла открыто обсуждать отдельные возможные санкции.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ провели телефонный разговор. Стороны заявили, что намерены вести диалог с Москвой. В то же время политики договорились о «всеобъемлющем пакете санкций» против России в случае ее вторжения на Украину.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз подготовил мощный и масштабный пакет экономических и финансовых санкций против России.