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Рим призвал НАТО избегать мер, которые усилят напряженность

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Zheng Huansong/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо провел телефонные переговоры с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Италии в Twitter.

«Министр Луиджи Ди Майо обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на российско-украинской границе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе разговора Ди Майо «отметил необходимость поддерживать жесткость линии в отстаивании основных принципов и ценностей при сохранении канала диалога с Москвой и укреплении координации с ЕС», передает ТАСС.

«НАТО должна обеспечивать эффективную защиту, избегая мер, которые могут вести к увеличению напряженности», — сказали в пресс-службе.

Ранее Столтенберг заявил, что расширение альянса на восток Европы стало «историей большого успеха» и способствовало распространению свободы и демократии.

По его мнению, когда речь заходит о расширении альянса, на самом деле встаем дилемма между свободным выбором независимых наций и возвращением к «эпохе сфер влияния великих держав».

Одним из вопросов, который беспокоил Москву в последние годы, стало вступление Украины в НАТО. В предложенных альянсу гарантиях безопасности предлагалось исключить подобный шаг, потому что это повлияет на безопасность Киева. США указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа.

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