В посольстве РФ посчитали невозможной передачу Москвой в СМИ документа США по безопасности

Заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что именно Москва передала испанской газете El Pais секретный документ Вашингтона с ответами на предложения России по гарантиям безопасности, вызывают недоумение. Об этом говорится на странице посольства РФ в США в Facebook.

«Вместо того, чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией. Призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает издание, состоит в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. США якобы указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа.