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Politico: США готовы перебросить в Европу тысячи солдат

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Reuters

Отправка войск США в Европу может быть не последней на фоне вероятной эскалации, пишет Politico. По информации издания, тысячи американских солдат «остаются в состоянии боевой готовности» в США и ЕС на случай, если «Россия продолжит наращивать силы».

Как отмечает Politico, около 8,5 тыс. военнослужащих, базирующихся в США, приведены в состояние боевой готовности для быстрого развертывания в случае эскалации. Правда, в Пентагоне уверяют, что альянс не собираются воевать за Украину, перемещение сил является лишь сигналом о готовности НАТО защищать своих союзников.

Усиление военного контингента альянса в Европе проходит на фоне роста напряженности в отношениях России и Запада, который обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину. При этом в Кремле не раз отвергали наличие каких-либо планов по нападению на соседнюю республику.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время отправят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию.

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