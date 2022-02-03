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Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии Грызлова

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии Бориса Грызлова. Об этом сообщает «БелТа».

По словам Лукашенко, Грызлова в Белоруссии хорошо знают как давнего друга и ценят за большой вклад в укрепление и развитие отношений между двумя странами.

Он добавил, что перед Минском и Москвой стоят большие, амбициозные задачи.

«Я очень рассчитываю, что в своей профессиональной деятельности вы как опытнейший руководитель будете способствовать укреплению многоплановых белорусско-российских связей и развитию интеграционного взаимодействия», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии Владимиру Макею.

Вручение верительных грамот является символической процедурой начала дипломатической карьеры в стране. Грызлов был назначен послом Белоруссии 14 января. До назначения он возглавлял российское представительство в контактной группе по Донбассу.

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