В Совфеде рассказали о плане России на переговорах с США и НАТО

Россия задействует пошаговый план на переговорах с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности с аргументами, которые позволят западным странам осознать риски из-за проводимой ими политики. Об этом РИА «Новости» рассказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Самый убедительный аргумент, который мы выдвигаем – это аргумент, который свидетельствует о нашей силе. И о тех возможных рисках, которым подвергают себя США и союзники по НАТО, проводя столь неразумную и невзвешенную политику», — заявила сенатор.

По словам Алтабаевой, у российской стороны есть серьезный пошаговый план и «наивно полагать, что не будет ответа на столь беззастенчивое агрессивное поведение».

России, для того, чтобы достичь результатов на переговорах по гарантиям безопасности, придется привести серьезные аргументы, не только дипломатические, отметила сенатор.

«Одними только разговорами здесь не обойдешься, здесь будут приведены серьезные аргументы, в том числе с демонстрацией своей силы», — резюмировала Алтабаева.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.