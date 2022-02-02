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Песков оценил сравнение России с лисой, «кричащей с крыши курятника»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания пресс-секретаря Джен Псаки и госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия похожа на лису в курятнике.

«Слушайте, все-таки, традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. При всем желании на крышу курятника он залезть не может», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины несет Россия. Она сравнила РФ с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами.

Она повторила слова госсекретаря США Энтони Блинкен, которые он использовал при ответе на вопрос о наличии в Вашингтоне «сочувственного» отношения к требованию Москвы не расширять НАТО на восток.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя высказывания представителей Белого дома, заявил, что оскорбительно называть Украину курятником.

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Отношения России и США
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