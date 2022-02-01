Директор ФБР назвал наибольшую угрозу для экономической безопасности США

Китай представляет наибольшую угрозу для США в сфере экономической безопасности и инноваций. Об этом в ходе выступления в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии заявил директор ФБР Кристофер Рэй, текст речи которого опубликован на сайте ведомства.

«Правительство Китая крадет ошеломляющие объемы информации и наносит серьезный, уничтожающий рабочие места ущерб в широком спектре отраслей», — он.

Глава ФБР добавил, что ведомство вынуждено открывать новые дела для того, чтобы противодействовать разведывательным операциям Китая почти каждые 12 часов.

Рэй подчеркнул, что исходящая от Китая угроза «вышла на новый уровень».

«Стала более наглой, наносит больше вреда, чем когда-либо раньше, и поэтому крайне необходимо сосредоточиться на этой угрозе», — заключил он.

Ранее бельгийский евродепутат Филип де Ман заявил, что некоторые китайские компании, находящиеся на территории ЕС, надо внести в черный список в связи с угрозами в сфере европейской информационной безопасности.