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Парламент Казахстана проголосовал за смену спикера нижней палаты

Новым спикером мажилиса Казахстана стал экс-глава администрации президента Кошанов

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Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан

Мажилис — нижняя палата парламента Казахстана — проголосовал за смену спикера, вместо ушедшего в отставку Нурлана Нигматулина. Мажилис возглавит бывший глава администрации президента Ерлан Кошанов, сообщается на сайте казахстанского парламента.

«На пленарном заседании мажилис принял постановление о досрочном прекращении полномочий председателя мажилиса Нурлана Нигматулина на основании подданного им заявления об отставке по собственному желанию», — указано в сообщении мажилиса.

При этом, Ерлан Кошанов получил мандат Нигматулина от правящей партии «Нур Отан». Одновременно, Кошанов был освобожден от должности главы администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, «в связи с переходом на другую работу».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил мэром Алма-Аты главу Нацбанка Казахстана Ерболата Досаева.

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