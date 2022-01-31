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СБ ООН проголосовал за проведение заседания по Украине

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Совет Безопасности ООН (СБ ООН) проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Чтобы провести встречу, необходимо было получить девять голосов. За голосование выступили 10 стран, три воздержались, против были Россия и Китай. Председатель СБ, постоянный представитель Норвегии Мона Юуль объявила, что в заседании примут участие представители Украины, Белоруссии, Литвы и Польши.

Ранее, по словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, Россия надеялась, что Совет Безопасности ООН не поддержит запрос США о проведении 31 января открытой встречи по Украине.

Свой запрос Соединенные Штаты объяснили «необходимостью полного внимания к этой теме».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не будет размещать свои военные силы на Украине. Однако он пообещал, что Россия «получит больше сил НАТО на своих границах», если применит силу против украинской стороны.

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