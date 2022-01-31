Мэром Алма-Аты стал глава Нацбанка Казахстана Досаев

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил мэром Алма-Аты главу Национального банка Ерболата Досаева. Указ опубликован на сайте президента.

Досаев занимал должность председателя Нацбанка Казахстана с февраля 2019 года.

Указом главы республики от должности акима Алма-Аты был освобожден Бакытжан Сагинтаев. Уточняется, что это связано с переходом на другую работу.

За прошедшими в Казахстане массовыми протестами последовала серия кадровых перестановок. Так, премьер-министром Казахстана был назначен Алихан Смаилов, который после отставки правительства был исполняющим обязанности премьера, а до этого первым вице-премьером. Также был назначен новый глава Агентства по стратегическому планированию и реформам, первый зампред Комитета нацбезопасности и др.