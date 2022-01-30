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Канада отзывает вспомогательных сотрудников своего посольства в Киеве

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Chris Wattie/Reuters

Правительство Канады приняло решение отозвать не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве и семьи дипломатов. Об этом сообщается на сайте кабмина Канады.

«Канада приняла решение временно отозвать вспомогательных сотрудников своего посольства на Украине и оставшихся членов семей дипломатов», — говорится в заявлении канадского правительства.

Там подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Украине, при этом безопасность канадских граждан остается для Оттавы первоочередным приоритетом.

В канадском кабмине подчеркнули, что должностные лица страны готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости, а посольство Канады на Украине продолжит оставаться открытым.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что страна подготовила план эвакуации дипломатов из Украины, однако решение пока не принято.

Накануне о планах по эвакуации части сотрудников своих посольств заявили США, Великобритания, Германия и Австралия. По словам американского дипломата, посольство США в Киеве эвакуируют из-за «дислокации» сил России у границ Украины.

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