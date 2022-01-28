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Лукашенко пошутил о демократии

Лукашенко пошутил, что не может раскрыть суть демократии, потому что его считают диктатором

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста о «демократии по-белорусски», пошутил, что не может раскрыть суть белорусской демократии, ведь его называют диктатором.

«Я же диктатор, мне трудно понимать демократию», — заявил он после оглашения послания к народу и Национальному собранию,

Затем президент пояснил, что демократия — это «настоящая свобода в рамках закона».

«Демократия должна быть от жизни. От народа. Поскольку это власть народа», — добавил Лукашенко.

28 января Александр Лукашенко в ходе обращения к белорусскому народу заявил, что в мире стала нормой «вызывающая риторика». Он пообещал оказать помощь России в случае вооруженного нападения. При этом, подчеркнул президент, планета вряд ли выдержит третью мировую войну, поэтому крупные ядерные державы выстраивают новые договоренности.

На этой неделе президент Лукашенко часто комментировал слухи о якобы грядущей войне. В частности, он заявил, что США подталкивают его к войне и что обстановка на южных границах Белоруссии все время усложняется, что ставит под угрозу суверенитет страны.

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